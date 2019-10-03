وزارة الأوقاف: وقف مدير الشئون الإدارية بمديرية الأقصر 3 أشهر بسبب تقصيره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف إيقاف محمود إبراهيم علي مدير الشئون الإدارية بأوقاف الأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه بديوان عام الوزارة أو لمدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب لتقصيره في واجبه الوظيفي. و قررت الاوقاف، إحالة كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، وشوقي العبد دياب أمين المخازن بالمديرية إلى التحقيق لتقصيرهم في الواجب الوظيفي. Advertisements

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