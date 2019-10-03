شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كنيسة القيامة بفلسطين تستقبل مبعوث بابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت كنيسة القيامة بفلسطين مبعوث الفاتيكان نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري والقاصد الرسولي في القدس والمدبر الرسولي لبطريركية اللاتين المطران بيير باتيستا بيتسابالا والأب ابراهيم فلتس ولفيف من رؤساء أساقفة الفاتيكان والرهبان. وكان فى استقبال الوفد، حسب بيان للكنيسة، أديب جواد جودة الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس في القدس الشريف. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كنيسة القيامة بفلسطين تستقبل مبعوث بابا الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.