شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قافلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف للقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق القافلة الدعوية الثانية عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف غدا الجمعة، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة القاهرة (منطقة القاهرة الجديدة).

وتضم القافلة، ثمانية علماء : أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف ، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

قال بيان مشترك إن القافلة تأتى فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، ووزارة الأوقاف.