شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يعلن فرض حظر التجول فى بغداد بدءا من فجر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى أعلن عن فرض حظر التجول فى بغداد ابتداء من فجر الخميس حتى إشعار آخر.

وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.