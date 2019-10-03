شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."مستورة يا ستات مصر" حكايات قروض فتحت بيوت وسددت ديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "من حقهن النجاح والعمل والستر وتسديد الديون"، سيدات مصر ينجحن فى إدارة المشروعات بقروض مستورة التى وفرتها وزارة التضامن الاجتماعى لهن والتى بدأت من 4 ألاف حتى 20 ألف جنيه وبدون فوائد، وذلك لدعم المرأة وتمويلها اقتصاديا.

أرامل ومطلقات وفتيات " فجميع الفئات حصلت على قرض مستورة من محافظات مختلفة منهن الحاجة منى التى فتحت مشروع ملابس وأدوات تجميل لتصرف على تجهيز ابنتها ومصاريف الجامعة، والأخرى الحاجة حميدة التى تعيش وحيدة بعد وفاة زوجها وزواج ابنائها فكان القرض مصدر رزق لتفتح مشروع بيع ملايات ومفارش للعرائس وهىفى منزلها.

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لم يكن القرض لكبار السن فقط ولكن حصلت عليه ايضا هالة محمد وذلك بقرض بقيمة بقيمة 10 ألاف جنيه وساعدت زوجها فى فتح محل لبيع الشنط المدرسية والحريمى حيث بدأ مشروعها بكمية صغيرة من البضاعة حتى كبر المشروع وبارباح جيدة استطاعت من خلالها ستر بيتها حيث قالت"قرض مستورة فعلا ستر كل الستات وساعدنا انا وزوجى".

بدأ مشروع مستورة 19 نوفمبر 2017 بمناسبة عام المرأة وذلك بمبلغ 250 مليون جنيه، ووفقا لوزارة التضامن وبنك ناصر فأن عدد المستفيدين حتى الأن 18144 بقيمة اجمالية 301مليون و216 ألف جنيه فى محافظات مختلفة.