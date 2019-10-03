رئيس البرلمان يواصل رسائله النارية فى عدم التهاون بحق الشعب..اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونرصد أبرز ما قاله رئيس مجلس النواب : - القطار نحو التقدم انطلق، ولن نسمح لأحد بإيقافه. - تظاهرة الجمعة الماضية كانت رسالة للعالم كله ودللت على تزييف الحقائق. - إشادتى أمس كانت بالشعب الألمانى وليس لأى شخصية. - وسائل التواصل الاجتماعى وسيلة لتوصيل الحقيقة لكن البعض يتخذها وسيلة لنشر الشائعات والأكاذيب. - سنشهد تغيرات سياسية وحزبية وإعلامية صحيحا وده مش"كلام ننيم الناس به". - مؤشرات مراكز الاقتصاد العالمية حول تحسن الاقتصاد المصرى تثير الغيرة والحقد والحسد. Advertisements - الجيش كان لابد أن يستهدف ويتم التشكيك فى رجال القوات المسلحة بالتالى مش عايزين لا جيش أو اقتصاد قوى عشان نظل تحت. - وردا على المغرضين :"مش هنبطل كلام وهنتكلم ولن يوقفنا أحد ونحن نسير فى الطريق الصحيح". - لن نرد على حرافيش أحدهما سكران والثانى مخمور والثالث مجنون. - مصر تسير فى إطار بناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال لكافة محافظاتها - استدعاء رئيس مجلس الوزراء والحكومه لإلقاء بيان عن حقيقة الأمور والأحداث بالبلاد - الشعب المصرى لديه حصانة ومناعة ضد الشائعات والأكاذيب ويتم تقويتها بإجراءات إصلاحية. - ثورة مجلس النواب لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن وسيتم محاسبة أى مسئول تنفيذى مُقصر. - العظمة للشعب المصرى وهو الباق دائما ونحن نسير على الطريق الصحيح.

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