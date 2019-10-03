شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة:افتتاح أكبر مركز لعيون الأطفال فى الشرق الأوسط بتكلفة 140مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابع لوزارة الصحة، إن معهد الرمد التذكارى بالجيزة يعمل على رفع كفاءة الأطباء ومستوى الخدمة الطبية المقدمة بالتزامن مع خطة التطوير الإنشائية الجارية بالمعهد، حيث يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير وتشمل غرف الإقامة الداخلية والعيادات القديمة والمتحف التذكارى.
وأضاف رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم فى تصريح صحفى، بأنه سيتم فى خلال شهر افتتاح أكبر مركز متخصص لعيون الأطفال فى مصر والشرق الأوسط للتشخيص والعلاج والعمليات بكافة تخصصاتها بتكلفة إجمالية حوالى 140 مليون جنيه ويضم 3 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية لترتفع طاقة المعهد إلى 13 غرفة عمليات، بالإضافة إلى توفير أحدث أجهزة التشخيص والفحوصات الطبية بالإضافة إلى 20 عيادة تخصصات عامة و5 عيادات متخصصة لتخدم المترددين على المعهد حيث يجرى المعهد ما يقرب من 300 الف عملية جراحية مختلفة فى العام.
وأوضح الدكتورمحمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية أن الهيئة تضم نخبة مميزة من الاساتذة والاستشاريين المتخصصين فى طب العيون بتخصصاته المختلفة وتابع : يتم تزويد مستشفياتها باحدث تقنيات التشخيص والعلاج فى مختلف التخصصات حيث سيتم عرض عمليات جراحية بتقنية 3D .
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