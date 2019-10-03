شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. قطع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب أعمال الإحلال والتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن شرق الإسكندرية، بسبب أعمال الإحلال والتجديد، بخط مياه رئيسى 1500 مم بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية.

و أشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية إن انقطاع المياه سيشمل بعض منطقة المعمورة، وذلك يوم الجمعة، حيث يبدأ الانقطاع فى المياه فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ويستمر الانقطاع حتى انتهاء أعمال الصيانة، على أن يتم اعادة ضخ المياه، عقب الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد.

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة، بتدبير احتياجاتهم من المياه أوالاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.

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