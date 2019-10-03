شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غلق جزئى لكوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر بسبب إصلاحات تستمر يومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى غدا الجمعة الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق جزئى بسبب إصلاح وتجديد فواصل كوبرى 6 أكتوبر لمدة يومين، بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتتخذ الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب".

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وستكون مواعيد الأعمال من الساعة (1,00) صباح غدا الجمعة الموافق 4/10/2019 حتى الساعة (12,00) منتصف ليل يوم السبت الموافق 5/10/2019 وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها،.