أخبار × 24 ساعة.. الصحة تبدأ توزيع إقرارات الكشف المبكر عن الأنيميا لطلاب المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. رئيس جامعة القاهرة: حرب أكتوبر 73 لحظة استثنائية يجب أن تتحول لأسلوب حياة وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يتابعات تطوير مستشفى أبو الريش اليابانى التعليم: قرب الانتهاء من طباعة كتاب كونكت بلس لطلاب النظام الجديد "على الكبير والصغير".. التعليم تحظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسى.. ومنع التدخين بالمدارس والمؤسسات التعليمية.. مصادر: هدفنا للحفاظ على صحة الطلاب.. وتؤكد: المدرسة لها حرمة وعقوبة للمخالفين "التعليم" توفر دليل أنشطة التوكاتسو لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس اليابانية القوى العاملة توقع اتفاقية للحفاظ على حقوق 410 عمال بأحد الشركات اعرف اللى ليك واللى عليك داخل العمل.. ”الخليج 365” يقدم دليل شامل لواجبات العمال تجاه منشأة العمل.. 18 التزام أقرهم القانون الإخلال بهم يعرضك للفصل.. حافظ على مواعيد العمل وتجنب التأخير والانصراف دون إذن الصحة تبدأ توزيع إقرارات الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ147 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية اللجنة المصرية الألمانية: حققنا العديد من الإنجازات فى بقطاع الطاقة مع مصر Advertisements مرصد الكهرباء: 28 ألف 200 ميجا وات أقصى حمل بالشبكة اليوم وفاة اثنين فى اصطدام سيارة بقطار اقتحمت شريط السكة الحديد بخط المعمورة رشيد خطة السكة الحديد لإحلال قطارات الضواحى والخطوط الفرعية × 10 معلومات الزراعة: تحصين 575.678 من الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات ننشر الأسعار المدعومة لتقاوى 7 محاصيل من الزراعات الشتوية بحثا عن الآفة الجياشة.. الزراعة: حملات استكشافية بالغيطان لرصد دودة"الحشد"..إجراءات تنفيذية لمواجهة الحشرة.. لجنة المبيدات: لا تمثل خطورة للمحصول الشتوى.. مستشار الصحة النباتية: لم نتلقى بلاغا بعد السيطرة عليها التضامن: صرف 4 مليار و 587 مليون جنيه من معاشات أكتوبر فى اليوم الثانى التموين تطمئن المواطنين: حال عدم الرد على التظلم خلال 15 يوما سيتم تفعيل البطاقة مرة أخرى لحين الفصل.. لافتات توضح الخدمات للمواطنين بالمكاتب.. طرح أسماك بركة غليون بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%

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