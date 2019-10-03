شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تركيا تفتح ذراعيها للسياح الإسرائيليين مقابل تقليص أعداد العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفاد تقريرقناة العربية، تراجع أعداد السياح الخليجيين وزيادة الإسرائيليين والإيرانيين بالرغم من تراجع سعر الليرة التركيةلصالح السياح وانخفاض أسعار الخدمات السياحية والفنادق، مما يؤكد أن تركيا لم تعد وجها مقبولا للخليجيين.
وأذاع برنامج "تفاعلكم" الذى يبث عبر قناة العربية، "فيديو" لإحصائيات حول تراجع عدد السياح إلى تركيا فى أغسطس 2019 إلى 28.49 % من السعوديين وبالنسبة إلى الإماراتيين 15.99 %.
وأضاف التقرير، أنه فى الوقت نفسه شهدت السياحة التركية شهدت زيادة عدد السياح الإسرائيليين بنسبة 27.38 % والإيرانيين بنسبة 45.05 %.
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