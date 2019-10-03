العثور على جثة طفلة داخل حفرة في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مساء الأربعاء، على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل حفرة في منطقة الخليفة.
تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة، في الخليفة، وانتقلت أجهزة الأمن على الفور لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة، 4 سنوات، مرتدية ملابسها، وبها إصابات عدة.
ودلت تحريات رجال الأمن، أن أثناء قيام توصيل العمال كابلات عثروا على جثة الطفلة.
وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، ومناقشة شهود العيان.
وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم.
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