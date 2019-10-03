4 جرائم بين الأقصر وقنا.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا قيام عاطلان، سبق اتهام أحدهما في 11 قضية "سلاح ناري، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقات متنوعة" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة بالإكراه، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 4 جرائم سرقات دراجات نارية بدائرة القسم ومركز شرطة طيبة بالأقصر، وأرشدا عن المسروقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.