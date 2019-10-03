القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العُملة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسيوط.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بشمال الصعيد عن قيام 3 أشخاص يعمل أحدهم بإحدى الدول العربية، ورئيس مجلس إدارة شركة سياحة بالقاهرة، سبق اتهامه في قضية اتجار في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، والثالث عاطل من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثاني بحوالات أو عن طريق القادمين من الخارج، ليقوم باستبدالها من الثالث بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذويهم مستفيدا من فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وباستدعاء المتحر عنه الثاني وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندي ما يعادل 200 ألف ريال سعودي.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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