"مستقبل وطن يحصد أغلبية اللجان واستدعاء الحكومة".. ماذا حدث بالبرلمان الأربعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

أجرى مجلس النواب اليوم انتخابات لجانه الـ25"، ليحصد مستقبل وطن نصيب الأسد بهيئات مكاتب اللجان والمكونة من رئيس اللجنة ووكيلين، وأمين سر، واستمر لليوم الثاني على التوالي الهجوم النيابي على الحكومة، حيث أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق لكل المصريين، مصححا كذلك تصريحاته بشأن هتلر.

مستقبل وطن" يحصل على نصيب الأسد في انتخابات اللجان بالبرلمان

حازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء.

للمزيد اضغط هنا

انسحابات بانتخابات "إعلام النواب" وهيكل يفوز بالتزكية للعام الخامس

شهدت انتخابات لجنة الإعلام بمجلس النواب، لدور الانعقاد الخامس انسحاب النائب أسامة شرشر، من الترشح على رئاسة اللجنة وامتنع عن التصويت بعد تقدمه بأوراق ترشحه.

للمزيد اضغط هنا

برلماني: مصر في حاجة إلى "وزراء صنايعية"

طالب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في الحكومة الحالية، خاصة أن مصر في حاجة إلى حكومة تعمل على الأرض بحسب تعبيره، قائلا: "مشكلتنا في بعض الوزراء والمحافظين والجهاز التنفيذي اللي مش شغال على الأرض، مصر في حاجة لوزراء صنايعية".

للمزيد اضغط هنا

"هدية للشعب".. مقترح برلماني لزيادة دعم التموين للضعف

تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة لمجلس النواب؛ لرفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جينه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

للمزيد اضغط هنا

رئيس "النواب": "إحنا مش بنيم الناس.. وثورة المجلس لن تهدأ"

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج بشأن جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، وما حدث بها من انتقادات للحكومة ومطالبات بفتح المجال العام، بأنها "محاولة كلام من أجل تنييم الناس"، مؤكدا ثورة المجلس لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن وأي مسؤول يقصر لن نصمت عليه.

Advertisements

للمزيد اضغط هنا

عبدالعال يعلن استدعاء الحكومة للبرلمان الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق لكل المصريين.

للمزيد اضغط هنا

"قصدت الشعب الألماني".. عبدالعال يوضح حديثه عن "هتلر" والبنية الأساسية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البعض فسر إشادته بالنموذج الألماني في البنية الأساسية، بشكل خاطئ، موضحًا: "نشيد ببعض الشخصيات التاريخية بألمانيا، والتي يعلم الجميع ما لها من خطايا وليست محل إشادة وكانت الإشادة بالشعب الألماني".

للتفاصيل اضغط هنا

عبدالعال عن المتآمرين ضد مصر: واحد مخمور والثاني مجنون

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، وأصحاب المصالح والمغرضين سيستمرون في طريقهم، متابعًا: "مش هنبطل كلام ولن نخاف، نحن نسير في الطريق الصحيح".

للمزيد اضغط هنا

برلماني: "المجلس شال الشيلة مع القيادة السياسية والحكومة في سبات عميق"

وصف النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، أمس، بالتاريخية، لما تضمنته من مصارحة بمشكلات المواطنين والتقصير الواضح من الحكومة تجاهها، وما أعلنه النواب خلالها من دعمهم للقيادة السياسية والجيش والشرطة.

للمزيد اضغط هنا

تحرك برلماني جديد بشأن التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل نقل البرلمان، بطلب إحاطة موجهًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر؛ بشأن معاناة المواطنين من التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء، ما يشكل ضغوطًا متزايدة عليهم، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء.

للمزيد اضغط هنا