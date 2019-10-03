"قولي أعمل إيه علشانكم".. شاب من ذوي القدرات الخاصة يهدي السيسي بورتريه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قدم خالد عمار شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد شباب ملتقى "أودلانا" بورتريه رسمه للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته بمعرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وروى خالد لمصراوي كواليس لقائه بالرئيس، قائلا إنه خلال تفقد الرئيس لجناح ذوى الاحتياجات ومؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة قدم البورتريه للرئيس، مضيفا أن الرئيس شكره وقال له نصا: "جميل قوي.. شكرا شكرا.. قولولى أنا ممكن أعمل إيه عشانكم".

وأوضح خالد الذي يعمل ‎في مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، أن الرسمة استغرقت منه 7 ساعات وبدأ فيها أمس بعدما علم أن المعرض سيفتتحه الرئيس فقام برسمها على أمل لقائه وإهدائها له وهو ما حدث.

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وأضاف خالد أنها ليست المرة الأولى الذي يقدم للرئيس بورتريه ولكن سبق وقدم له بورتريه بالزي العسكري عام 2017، مضيفا أن المهندسة سهير عبد القادر مدير ملتقي أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة طالبت الرئيس خلال تفقده الجناح اليوم بتشريف مهرجان أودلانا القادم بحضوره والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد خالد أن شارك برسوماته في جناح ذوى الاحتياجات الخاصة بالمعرض.