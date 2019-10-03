مصر | نشرة "حوداث الخليج 365".. تفاصيل جديدة حول قتل طبيب أسنان بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوداث الخليج 365".. تفاصيل جديدة حول قتل طبيب أسنان بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول قتل طبيب أسنان بمنطقة الهرم، وتبين أن المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة، جار المجني عليه، كان معه نسخة من مفتاح شقة المجني عليه، لأنه كان يقيم بمفرده، وكان يذهب إليه ليطمئن عليه بين الحين والآخر، ويتحصل منه على إيجار الشقة سكنه.

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قال أحد جيران ضحايا انتقام "ابن العم" بمركز أبو النمرس، إن الطفلة "دنيا" المجني عليها، خرجت حوالي الساعة 9 قبل قتلها بساعات قليلة لشراء مستلزمات لوالدتها، من محل بقالة بالشارع، وكانت مرتدية لبس مدرستها، لعدم تأخرها عن مدرستها في الصباح، لانشغال والدتها برعاية المواشي صباحا، وأن الأطفال كانوا يخرجوا بمفردهم ليستقلوا توك توك، للذهاب إلى مدرستهم.

"1000 جنيه وهواتف محمول".. التحقيق مع المتهمين بقتل طبيب الهرم

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع متهمين وهما "شريف" و"علي"، في قتل طبيب أسنان ويدعى "صفوت" في عقده الخامس من عمره، بهدف السرقة علمًا أنه ميسور الحال، في الهرم.