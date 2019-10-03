أخبار مصر | في عهد السيسي.. القاهرة تتخلص من كابوس العشوائيات ومناطق الغلابة تتحول لقرى فندقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. القاهرة تتخلص من كابوس العشوائيات ومناطق الغلابة تتحول لقرى فندقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدد العشوائيات في القاهرة يقدر بـ109منطقة، ما بين مناطق غير مخططة وغير آمنة، وعدد السكان في هذه المناطق يتراوح ما بين 4 لـ5 مليون مواطن، وفي إطار سعي الدولة والحكومة للقضاء على هذه الظاهرة، تم وضع خطة طموحة، وقال المهندس خليل شعث، رئيس إدارة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إن تكلفة تطوير العشوائيات من 2014 إلى الآن في محافظة القاهرة وصل لـ15 مليار جنيه، ومن المأمول الانتهاء من كافة المناطق الغير آمنة في القاهرة مع منتصف 2020، والمناطق الغير مخططة سيتم العمل على رفع مستوى الخدمات بها، من خلال إنشاء مدارس ورفع كفاءة المياه والكهرباء وخلافه. ونرصد لكم الفرق بين بعض المناطق العشوائية، التي كان يعيش فيها الأهالي، وبين التي ينتقلون إليها، مثل حي الأسمرات والمحروسة وغيط العنب وروضة السيدة.

"تل العقارب".. من أخطر المناطق إلى لوحة فنية تل العقرب التابعة لحي السيدة زينب من أخطر المناطق العشوائية المهددة للحياة بمصر، إذ كانت المنطقة عبارة عن عشش مقامة أعلى تبة ترابية، مما يهدد حياة سكانها ولكن بعد تطويرها ضمن برنامج تطوير العشوائيات 2030 أصبحت كقطعة من أوروبا لما تحتويه من مباني وأحياء شيدت على الطراز الإسلامي تبعا لعراقه الحي . تضمن المشروع إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 متر.

وداعا عشوائيات شبرا.. نقل سكان عزبة الصفيح إلى المحروسة لسنوات طويلة عاش سكان "عزبة الصفيح" الواقعة فى شمال القاهرة بحى "روض الفرج" وسط الإهمال واللامبالاة من قبل المسئولين، تلك المنطقة التى تعد أحدى أقدم عشوائيات العاصمة وأشدها خطرا لما تضمه من عدد كبير من المنازل ذات الخطورة العالية. ومع جهد الدولة المبذول في الفترة الآنية لحماية أمن وسلامة المواطنين وإعلان مصر خالية من العشوائيات فى 2020، كانت "عزبة الصفيح" ضمن قائمة المناطق التى عملت الدولة على تطويرها. وضعت محافظة القاهرة خطتها لنقل أهالى "عزبة الصفيح" إلى مدينة "المحروسة" التى افتتح الرئيس السيسى الجزء الأول منها نهاية العام الماضي، بتصميم معمارى وهندسى يضاهى أفضل المدن السكنية، لتكون مدينة آمنة ترتقى بأهالى المناطق العشوائية.

بعد 40 عاما.. مثلث ماسبيرو أبراج شاهقة على النيل في ظل استمرار جهود الدولة لاستئصال العشوائيات من كافة نواحي الجمورية عزمت الدولة على تطوير أحد أشهر المناطق العشوائية بمصر وهي منطقة ماسبيرو فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية. وبدأت الدولة في مارس الماضي برفع أكثر من 97% من أنقاض المنطقة، وكان صندوق تطوير العشوائيات أعلن عن أنه سيتم تسليم 1000 وحدة سكنية فى مشروع "مثلث ماسبيرو" للأهالى خلال 30 شهراً. Advertisements ويجرى حالياً تنفيذ 3 أبراج سكنية، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم جراج سفلى + دور أرضى تجارى + دور أول جراج علوى + 16 دوراً سكنياً، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى تجارى + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد). إحلال وتطوير "إسطبل عنتر" بدأت بشائر الأمل فى حياة أفضل تدب من جديد فى نفوس أهالى "إسطبل عنتر" بشارع الهجانة التابع لحي مصر القديمة، بعدما تم الإعلان عن هدم المناطق الخطرة فى إسطبل عنتر وإعادة تسكين قاطنيها بمساكن الأسمرات فى المقطم، وذلك فى إطار خطة الحى لإخلاء مناطق الخطورة الداهمة وغير الآمنة من السكان، حفاظًا على أرواحهم. وفي السياق نفسه أوضحت الدولة أن منطقة اسطبل عنتر سيتم تدبيشها ولن يتم البناء عليها مرة أخرى نظرًا لخطورة البناء عليها، حيث سيتم تطويرها ضمن تطوير منطقة الجبانة. قلعة الكبش بعد معاناة شهدها أهالي قلعة الكبش من ضيق الطرقات إلى المباني المتآكلة المنهارة، ضمنت الدولة حياة كريمة لأهالي تلك المنطقة إذ عملت على إزالة كل الأماكن العشوائية بالمنطقة وتحويلها، إلى مدينة جديدة على الطراز الإسلامى، لتخدم المنطقة لما فيها من تراث عريق لابد من المحافظة عليه، بالاضافة إلى نقل سكانها إلى منطقة الاسمرات. عشش البكرى بحى شرق شبرا الخيمة ظلت منطقة "عشش البكري" قائمة لسنوات طويلة دون تدخل وبدأت الاجهزة التنفيذية خلال الشهور الماضية فى وضع خطط لتطوير تلك المناطق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على العشوائيات.

استثمارات الدولة في تطوير العشوائيات تتكلف تطوير 351 منطقة عشوائية غير آمنة على مستوى الجمهورية حوالي 30 مليار جنيه، استثمرت الدولة منها حتى الآن أكثر من 22 مليار جنيه في خطة تطوير العشوائيات لما له من أهمية كبيرة اجتماعيا واقتصاديا على الصعيد المصري والعالمي، فيما تبنت الدولة خطة التطويروتحركت كافة الأجهزة لتنفيذ خطة الرئيس على أرض الواقع، ومن المقرر أن يتم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة وشديدة الخطورة مع نهاية العام الجارى. وتبلغ استثمارات صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري، حوالي ٩ مليارات جنيه ، من إجمالي استثمارات خلال العام تصل لـ15 مليار جنيه. والاستثمارات المذكورة تشمل مشروعات تطوير بعض المناطق العشوائية غير الآمنة، ويجرى تنفيذها وأبرزها(الأسمرات – المحروسة 1، و2 – معًا – روضة السيدة "تل العقارب سابقا" – زرزارة – عشش محفوظ – عزبة الصفيح واليهودية – وغيرها)، من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمواطن. وبلغت تكلفة مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة 4 مليارات جنيه، ومشروعات المحروسة ا، و2، و"معا" بتكلفة 900 مليون جنيه، ومشروع "روضة السيدة" بتكلفة 630 مليون جنيه، ومشروع "الخيالة" 860 مليون جنيه.

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