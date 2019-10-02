شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الجيش المصري الوحيد في المنطقة القادر على ردع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن المجتمع الإسرائيلي مجتمع «خائف» بطبيعته، مشيرًا إلى أن انتصار في مصر في حرب 1973 أكد لدى إسرائيل هذه «العقدة».

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وأضاف «الفقي» خلال لقاء تليفزيوني، الأربعاء، أن الجيش المصري الوحيد في المنطقة الذي لديه القدرة على تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادخة، موضحًا أن انتصار مصر في حرب 1973 كان بمثابة رد اعتبار للشعب المصري.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن فيلم «الممر» عرف الأجيال الجديدة حقيقة الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة المصرية في حرب الاستنزاف، مشيرًا إلى أن إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة حريصة على توثيق البطولات.

ولفت «الفقي» إلى أنه في العام 1956 حققت مصر انتصارًا سياسيًا رغم العدوان الثلاثي، مؤكدًا أن الجيش المصري من أصلب وأقوى الجيوش.