شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: قانون البنك المركزي أقر آلية جديدة لاختيار القيادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون البنك المركزي والبنوك التجارية الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، يتم العمل عليه منذ عام.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية، أن القانون الجديد سيسمح بممارسة قدر أكبر من الحوكمة، كما ستكون هناك آلية جديدة لاختيار القيادات وفقًا لمبادئ الحوكمة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن نسبة القروض في القطاع المصرفي بمصر في عام 2004 وصلت إلى 45%، والآن تبلغ أقل من 5%، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعمل على إشراك البنوك بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.