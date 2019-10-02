شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف وشباب الإسكندرية» تواجهان الإلحاد وحماية النسيج الوطني بخطة توعية دينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديريتا الأوقاف والشباب والرياضة في الإسكندرية الخطة الدعوية لشهر أكتوبر الجاري لتفعيل مبادرتي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف حماية شباب الأمة تحت عنوان «القيم الأخلاقية والوطنية».

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كما عقد الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة في مديرية اوقاف الاسكندرية اجتماعاً ضم الشيخ يحيى عبدالحميد مدير الثقافة ومحمد مسعود مدير عام الشباب ومديري أفرع مراكز الشباب بمقر مديرية شباب الأسكندرية لمناقشة خطة شهر أكتوبر لتفعيل مبادرة الوزيرين بالتعاون بين الاوقاف والشباب والرياضة .

وقال «عبدالبصير» إن الهدف من الخطة الدعوية الشهرية خلال اكتوبر هو العمل على تحصين وحماية الشباب من خلال الحديث عن بناء الشخصية الوطنية والتركيز على ثقافة الحوار وحماية واحترام دور العبادة ومواجهة النفس الطائفي وحماية النسيج الوطني ومواجهة الانحلال والإلحاد مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوات شهر اكتوبر بـ12 مركزا شبابيا على مستوى الأسكندرية فضلا عن تنفيذ الصالون الثقافي لنشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة بمقر الشباب والرياضة، ولفت إلى أنه سيتم إعلان الخطط الشهرية حتى أبريل المقبل.

بدوره قال محمد مسعود، مدير عام الشباب في مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، أن المراكز الـ12 التي سيجري عقد ندوات دينية وتثقيفية لتوعية الشباب بها هي الناصرية والجزائر واحمد عرابى والعامرية وابو سمبل والسيوف وابيس 2 والحرمين والعمراوي وطوسون والأنفوشي وكرموز حيث يجرى عقد ندوة دينية عقب صلاة المغرب في المراكز المخصصة وفقا لخطة التوعية الدينية بين المديريتين.