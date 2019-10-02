شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «تعليم الإسكندرية» للاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه أصدر تعليمات لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية الثمانية بتنظيم مبادرات وندوات توعية واحتفالات لإحياء الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أضاف «الديب» أن الاحتفالات تأتى في اطار إيمان المديرية بدور المؤسسات التربوية في توعية وتثقيف العاملين بالتربية والتعليم، وغرس روح الولاء والانتماء في نفوسهم، وتوعيتهم بدور القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن.

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وأعلن انطلاق مبادرة للاحتفال بأمجاد أكتوبر بجميع مدارس المحافظة من خلال البرامج الإذاعية اليومية بالمدارس، وإعداد موضوعات تعبير بنوعيه الوظيفي والإبداعي ومجلات الحائط وعرض الأفلام الوثائقية عن أمجاد أكتوبر المجيدة.

أشار «الديب» إلى تخصيص الحصة الأولى من اليوم الدراسى للحديث عن فضل الشهادة ودور القوات المسلحة في المحافظة على أمن مصر في الداخل والخارج، وتكريم أبناء الشهداء ومصابى العمليات العسكرية على أن يكون الاحتفال في إطار تربوى وتوعوي وتثقيفي.

وجرى التنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعقيد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافطة، لعقد ندوات التوعية بالإدارات التعليمية بعرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر وتكريم المحاربين القدامى من أبطال الحرب.