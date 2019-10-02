شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: هناك ضرورة للحوار الباكستاني الهندي من أجل كشمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا السفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، أهمية الحوار بين الهند وباكستان لتسوية قضية كشمير، في إطار قرارات الشرعية الدولية وحرص مصر على الاستقرار والامن في المنطقة، خلال ندوة حول العلاقات المصرية الباكستانية.

وأشاد سفير باكستان في القاهرة مشتاق على شاه، بقوة العلاقات بين مصر وباكستان ودعمهما لبعضهما البعض في أوقات السلم والأزمات، وأوضح أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة.

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وقال السفير السابق فتحى يوسف، رئيس جمعية الصداقة «المصرية- الباكستانية»، إن هناك روابط تجمع البلدين تاريخيا ودينيا وثقافيا وتقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ودعمهما لبعضهما البعض في المحافل الدولية.

كما أعرب عن ضرورة أن يرفع المجتمع الدولى صوته إزاء الأوضاع في فلسطين وكشمير، موضحًا أن توتر الأوضاع في منطقة جنوب آسيا جراء خطوة الحكومة الهندية الأخيرة وحدث مناوشات عسكرية بين الهند وباكستان من شأنه أن يهدد السلام الإقليمي والعالمي.

وأكد أن كشمير منطقة متنازع عليها كما هو منصوص عليه في القرارات الدولية وليس لأي طرف أن يتخذ خطوات أحادية الجانب.

كما دعا إلى رفع حظر التجول الذي فرضته الحكومة الهندية في كشمير والقطع الكامل لوسائل الاتصال هناك، وأكد على ضرورة حل المشكلة من خلال الحوار وتجنب أي تدهور في المنطقة.