شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ناصر العام بعد رفع كفاءته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الأربعاء، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بإجمالي 65 مليون جنيه، حيث تم تطوير جميع الأقسام الداخلية والعمليات والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وتعديل أنظمة الحريق والسلامة الأمنية، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهرين لخدمة المواطنين بشبرا الخيمة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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وتفقد المحافظ أجنحة المستشفى بعد تطويرها حيث تفقد الاستقبال والعيادات واطمأن على المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أعطى تعليماته لمدير المستشفى بالعمل على راحة المرضى وحسن معاملتهم وتهيئة الجو المناسب لهم والذي يساعد على سرعة الشفاء، كما تفقد أقسام المستشفى وأمر بسرعة إنهاء المفروشات الطبية والأجهزة والمعدات لافتتاح المستشفى خلال أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.

كما تفقد يرافقه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة صرف صحي أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة بقيمة 70 مليون جنيه والمنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.

وناقش المحافظ مشكلة توصيل الكهرباء للمحطة، حيث خاطب شركة الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوصيل الكهرباء للمحطة وتكليف نجوى العسيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة بإنهاء التراخيص الإدارية اللازمة للمحطة وسرعة عقد إجتماع تنسيقي بالمحافظة لإنهاء أي مشكلة تعترض التسليم.

وجدير بالذكر أن المحطة تقع على مساحة 800 متر وتعمل بطاقة إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم وبعد تسليمها سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أم بيومي بالكامل.