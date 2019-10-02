شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: قيادات الإخوان دخلوا المستشفيات بعد فشل دعوات التحريض على مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حذر في يونيو عام 2015 من مؤامرة تحاك ضد مصر لتنفذ في 25 يناير 2020م، لافتًا إلى أن دعوات الجماعة الإرهابية تعمل على إثارة الفوضى في مصر وشحن الشارع تمهيدًا لذلك اليوم.

وأضاف «موسى» خلال برنامجه على «صدى البلد»: «عملوا دعوات وماحدش نزل، وقياداتهم دخلوا المستشفيات لما دعواتهم فشلت، لكنهم بيصنعو الحالة زي ما حصل من خلال حركة كفاية اللي اشتغلت منذ 2004م لغاية 2011 و6 إبريل أيضًا من خلال إثارتها للفوضى في المحلة».

وتابع: «الجماعة تسعى للحشد حتى ولو كان بطيئًا حتى الوصول لـ2020»، موضحًا: «الإعلام عنده رسالة واضحة ولازم يعرفوا إن رسالتنا واحدة وهي دعم الدولة والجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي».