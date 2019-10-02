شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس في ذكرى نياحة الأنبا بيشوي: كان بطلًا في شرح الإيمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حيّا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، روح المتنيح الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري السابق، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لنياحته.

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جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي أقيم، مساء الأربعاء، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وقال قداسة البابا: «أحب أن نتذكر اليوم مرور سنة على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي، ذلك المطران الذي خدم في الكنيسة وفي إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري حوالي 46 سنة».

وأضاف: «خدم بحسب ما أعطاه الله من نعمة ومن عمر ومن جهد ومن فكر، وكان بطلًا في شرح الإيمان (..) مثّل الكنيسة القبطية في مؤتمرات ومناسبات ومجالس كثيرة (..) نذكره بالخير وبكل الحب ونطلب صلواته من أجلنا ومن أجل الكنيسة».