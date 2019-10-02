شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 5 قيادات تعليمية في الإسكندرية لعدم تشغيل مبنى جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، 5 قيادات تعليمية في إدارة وسط إلى إدارة الشؤون القانونية، الأربعاء، للتحقيق معهم لعدم تنفيذ تعليمات بتشغيل مبني تعليمي جديد في منطقة أبيس.

شمل قرار الإحالة كل من: مدير مدرسة أبيس العاشرة الابتدائية ومدير مدرسة أبيس العاشرة الإعدادية ومسؤولي مراحل التعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي والتخطيط والمتابعة.

وكلف وكيل الوزارة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط التعليمية، بتشغيل المبنى الجديد، وسد العجز بالعاملين والمعلمين بالمدرسة.