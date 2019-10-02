شكرا لقرائتكم خبر عن سوادني مجرد من الجنسية القطرية: تميم ليس الحاكم الفعلي للإمارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الكابتن جمال النور، بطل ألعاب القوى المجرد من الجنسية القطرية، السوداني الأصل، عن سعادته البالغة بالظهور إعلاميا على شاشة «TeN»، للحديث عن مشكلته مع دولة قطر، حيث ذكر أنه دخل قطر في 1980 مع والده وفي 1983 انضم للمنتخب القطري والقوات المسلحة القطرية، وشارك في بطولة العالم باسم قطر لألعاب القوى والتي أقيمت في كندا.

وأضاف «النور»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه تّعرض للتعذيب الجسدي والنفسي هو وأولاده من النظام القطري، مضيفًا: «لا أنا ولا أولادي لديهم ذنب في ذلك، ولو أنا مذنب زي ما بيقولوا، طب إيه دخل أبنائه»، موضحًا أنه ما وجد محامي يدافع عنه أمام السلطات القطرية.

وأشار إلى أنه ظل مهان في قطر حتى خرج منها عام 2000، ولم يستطع حتى الآن استرداد حقه منذ 19 عامًا، موضحًا أنه قدم كل الدعاوى والقضايا في السودان فور عودته، ولن يترك حقه، مؤكدًا أنه للأسف السيدة موزة والدة تميم بن حمد هي الحاكم الفعلي لقطر.