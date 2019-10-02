شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد: حزب أردوغان الحاكم في تركيا يواجه شبح الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه عقب هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يتزعمه أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول، لم يتوقع أحد أن شعبية أردوغان ستنخفض تدريجيًا بهذه الطريقة، وتراجع عدد كبير من قيادات ثقيلة داخل الحزب عن عضويتها بالحزب، وانشقاق شخصيات كبيرة مثل أحمد داوود أغلو، رئيس الوزراء التركي سابقًا.

وأضاف «عبدالحميد»، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من حوالي مليون شخص تركوا العدالة والتنمية خلال عام واحد، في ظل سياسات أردوغان غير المأمولة وتردي الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أنه من المتوقع أن الفترة المقبلة تشهد انشقاقات واسعة النظام من حزب أردوغان بسبب خروج القيادة الحالية هناك عن المبادئ الأساسية التي تأسس عليها الحزب.

وأشار الإعلامي إلى أن أردوغان فتح باب الحزب أمام قيادات أخرى للانضمام للعدالة والتنمية من أجل الهروب من شبح الانهيار المتوقع للحزب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المح إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي (50+1)، في خطوة جديدة تعتبرها المعارضة حملة من أجل البقاء في السلطة وسط تدني شعبية أردوغان، وأن تصبح (40+1).