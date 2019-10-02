شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: مقتل الإرهابى «مسيمير» خلص ليبيا من عميل خطير لمخابرات تركيا وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، مقتل الإرهابى هشام مصطفى مسيمير، المدعوم من المخابرات التركية والقطرية، مشدداً على أن ذلك خلص ليبيا من عميل خطير، كونه هو عنصر الربط بين إرهابى ليبيا وقطر ومصراتة.

وعرض "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له، صور لجثة الإرهابى هشام مصطفى مسيمير، وعلق قائلاً:" هو من ميليشيات مصراتة منذ 2011 وهو يقود فى الإرهاب والجريمة، ويقف وراء عمليات خطف وابتزاز فى طرابلس وتهديد لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن تاريخ "مسيمير"، طويل وملئ بالخيانة والعمالة للأطراف التركية.

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وأضاف: حاول فى الأيام الماضية نقل 10 مليون دينار ليبى إلى مجرمين وخلايا نائمة لتنفيذ عمليات اغتيال لبعض العسكريين والقادة الليبيين إلى جانب مدنيين عمد ومشايخ القبائل.