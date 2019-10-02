شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: أنفقنا 25 مليار جنيه بمدن الصعيد الجديدة آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الدولة تعمل على إنشاء 9 من جديدة فى الصعيد ، ضمن مدن الجيل الرابع، بتكلفة استثمارية حتى الآن وصلت لـ 11 مليار جنيه لاستيعاب 4.5 مليار جنيه، بينها مدن توشكى وأسوان وغرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، التى تصل تكلفتها حتى الآن لـ 3 مليارات جنيه، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منها نهاية 2020.

وقال "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد ابو بكر، على شاشة "الحياة"، إنه خلال الـ 5 سنوات الأخيرة أنفقت الدولة على مدن الصعيد 25 مليار جنيه، بما خلق مساحة أكبر من التنمية ووفر الكثير من فرص العمل.

وواصل متحدث الإسكان،"جعلنا للتراب قيمة والدليل سعر المتر حاليًا فى المدن الجديدة"، موضحًا أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تصل لـ 40 الف فدان.

Advertisements