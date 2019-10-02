شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسمارى: لا مجال للتفاوض مع الإرهابيين ومن يتفاوض مع هؤلاء يعتبر خائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، إن الجيش الوطنى الليبى يقاتل ميليشيات مسلحة فى طرابلس الآن، وتابع:" المعركة التى يخوضها الجيش الليبى هى معركة ضد الإرهابيين والميليشيات المتطرفة وهى معركة أمنية ضد متطرفين وإرهابيين وإجراميين سيحاسبون على ارتكابهم جرائم بشعة ضد الشعب الليبى".

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له، أن الحرب على الإرهاب مستمرة ونتمنى من المجتمع الدولى الذى اعترف بوجود إرهابيين فى طرابلس أن يعمل على رفع حظر تسليح الجيش الليبى، وتابع:" ندعو المجتمع الدولى لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا حتى نتفرغ لمعركة محاربة الإرهاب".

وأكد "المسمارى"، أنه لا مجال للتفاوض مع الإرهابيين ومن يتفاوض مع هؤلاء يعتبر خائنا، وتابع:"لا حوار مع إرهابى ولا ميلشياو معترف به دولياً ..خيانة للشهداء والمصابين والشعب الليبى الذى ضحا بالغالى والنفيس من أجل استقرار الأمن فى البلاد".

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