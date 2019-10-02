العربية: إصابة نائب قائد عمليات بغداد أثناء تفريق متظاهرين قرب ساحة التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، وفقا لمراسلها فى العراق، إصابة نائب قائد عمليات بغداد أثناء تفريق متظاهرين قرب ساحة التحرير. وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل. Advertisements

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