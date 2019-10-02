شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجال القوات المسلحة يرددون أغنية: «أملى يا بلدى أموت شهيد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لعدد من أفراد وضباط القوات المسلحة، وهم يغنون فى حب الدولة المصرية، والتأكيد على عزيمة وقوة الجيش المصرى، والحفاظ على الوطن.

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ويظهر فى الفيديو المتداول، أفراد القوات المسلحة، وهم يرددون الأغنية الوطنية، "أملى يا بلدى أنى أموت شهيد يا بلدى"، والتى تحث على تضحية القوات المسلحة من أجل بقاء الدولة المصرية وشعبها.

ولاقى الفيديو إشادة وترحيب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وقام الآلاف بنشره عبر صفحاتهم، وذلك فى رسائل تؤكد على حب ودعم القوات المسلحة، وما تقوم به من دور كبير للحفاظ على الوطن.