شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر يبرز انفراد ”الخليج 365” حول الإخوان: جماعة بلا مبدأ ولا ملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز خالد أبو بكر، انفراد ”الخليج 365”، بالتسريب الإخوانى الذى يكشف خطتهم لصناعة الفوضى فى احتفالات أكتوبر، حيث يتضمن أوراق التنظيم الواردة من تركيا والتى تكشف تحركات عناصر الجماعة بالداخل خلال 15 أسبوعاً مقبلة.
وأشاد خالد أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، بانفراد ”الخليج 365”، مؤكدًا: "الإخوان مستعدون للتحالف مع أى حاجة لإحداث الخراب فى مصر وليس لديهم مبدأ ولا ملة".
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