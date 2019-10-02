شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير عن تسريبات الإخوان ومخططاتهم لإشاعة الفوضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، تقريرًا لملخص تسريبات الإخوان لإشاعة الفوضى فى مصر، وأبرزها تسريب الإخوانى أسامة عمر مع مسئول لجان الحراك يفضح مخططاتهم لإشاعة الفوضى فى مصر واستهداف سيارات القضاة.
كما تناول التقرير تسريب يرصد خطة الجماعة لنشر الفوضى، وآخر يكشف خطة الإخوان ضد رجال الشرطة لاستهدافهم، واستعرض التقرير تسريب للإخوانى بهجت صابر يفضح ازدواجية الإخوان.
فيما علق خالد أبو بكر، قائلًا: "إن هذه التسريبات تكشف الصورة التى يفكر بها الإخوان، مؤكدًا أن المصريين قدموا رسائل قوية ضد أعداء مصر بموقفهم يوم الجمعة الماضى".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تقرير عن تسريبات الإخوان ومخططاتهم لإشاعة الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.