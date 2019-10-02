شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير عن تسريبات الإخوان ومخططاتهم لإشاعة الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، تقريرًا لملخص تسريبات الإخوان لإشاعة الفوضى فى مصر، وأبرزها تسريب الإخوانى أسامة عمر مع مسئول لجان الحراك يفضح مخططاتهم لإشاعة الفوضى فى مصر واستهداف سيارات القضاة.

كما تناول التقرير تسريب يرصد خطة الجماعة لنشر الفوضى، وآخر يكشف خطة الإخوان ضد رجال الشرطة لاستهدافهم، واستعرض التقرير تسريب للإخوانى بهجت صابر يفضح ازدواجية الإخوان.

Advertisements

فيما علق خالد أبو بكر، قائلًا: "إن هذه التسريبات تكشف الصورة التى يفكر بها الإخوان، مؤكدًا أن المصريين قدموا رسائل قوية ضد أعداء مصر بموقفهم يوم الجمعة الماضى".