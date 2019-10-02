شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تفرض حظر التجول فى مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن السلطات العراقية فرضت حظر التجول فى مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبى العراق. وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

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