"مُدرس بدرجة نصاب".. استولى على ربع مليون جنيه من راغبي السفر بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من 5 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام أحد الأشخاص معلم أول ابتدائي، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج" بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها "284،500 مائتان وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتدبير فرص عمل لهم بها، إلا إنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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بالبحث والتحري تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.

باستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.