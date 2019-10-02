الأمن العام يضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ملوي بالمنيا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا، قيام "3 أشخاص، مُقيمين بدائرة مركزي شرطة ديرمواس وأبو قرقاص) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية وقيامهم بارتكاب "3 وقائع سرقة بدائرتي مركزي ملوي وأبو قرقاص"، وأضافوا بحيازتهم السلاح الناري لاستخدامه في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها ودراجة نارية "ملك أحدهما" والمستخدمة في ارتكاب جرائمهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.