نشرة الحوادث المسائية.. مد أجل الحكم على "عشماوي" ومقتل طبيب في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل سائق على يد عاطلين في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز مقتل سائق توك توك، وتبين أن عاطلين اصطحابا المجني عليه، لتوصيلهما بـ"التوك توك" إلى إحدى القرى، وقتلاه للاستيلاء على "التوك توك".

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ضبط شاب يروج لبيع وشراء "كٌلى" عبر فيس بوك في الصعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، بمحافظة المنيا، لقيامه بالترويج لبيع الأعضاء البشرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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"قيّدوه بحبل وعذبوه".. استغاثة عامل تنقذه من الخطف على يد 8 أشخاص في القاهرة

أنقذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل، اختطفه 8 أشخاص، واعتدوا عليه بالضرب وكبلوه بحبل بلاستيك، بسبب استيلائه على مبلغ 2000 جنيه أثناء عمله طرف أحدهم.

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سقوط طالبة ادعت اختطاف شقيقتها للانتقام من مندوب مبيعات في الأميرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز اختفاء طفلة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتبين أن شقيقتها حرضت نجلة خالتها على اختلاق الواقعة والادعاء باختطاف شقيقتها على النحو المشار إليه لتحرير محضر كيدي ضد مندوب بشركة، انتقاما منه.

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إحباط تهريب 20 مليون قرص فيتامينات عبر ميناء الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري، قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ 16 مليون جنيه.

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سائق يستعين بمسجل خطر لقتل جاره الطبيب لسرقته في الهرم

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل طبيب أسنان، على يد جاره بعدما استعان بمسجل خطر لارتكاب الجريمة، داخل شقته بمنطقة المنشية بالطوابق في الهرم-(حسب تحريات المباحث).

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مد أجل الحكم على "عشماوي" و207 متهمين بتنظيم بيت المقدس لـ 1 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل الحكم على هشام عشماوي و207 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، لجلسة 1 ديسمبر، لتعذر حضور المتهمين

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