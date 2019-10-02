العاصمة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع التمثيل التجاري لجذب استثمارات أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وقع رئيس التمثيل التجاري أحمد عنتر، ومدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين ومعاونة الشركة على إنجاز أهدافها المنشودة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح جهاز التمثيل التجاري -في بيان اليوم الأربعاء- أن التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،خاصة للمشروعات القومية والتنموية المصرية، وأن المذكرة تتضمن تحديدا لآليات التعاون المشترك والاتفاق على ضرورة التنسيق المستمر بين التمثيل التجاري وشركة العاصمة الإدارية من خلال تبادل المعلومات المختلفة بين الطرفين بهدف الترويج الجيد لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال المكاتب التجارية في الخارج.

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وأوضح أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري -في البيان- أنه تم بالفعل توجيه المكاتب التجارية في الخارج، بدراسة تنظيم فاعليات ترويجية بالدول محل إشراف المكاتب بحضور كبرى الشركات ومجتمع الأعمال للتعريف بالعاصمة وفرصها الاستثمارية المطروحة، معربا عن ترحيبه بتقديم الدعم الفني اللازم وتنظيم مشاركة الشركة بأهم المناسبات والندوات الدولية التي يمكن للشركة الاستفادة من المشاركة بها، وكذا معاونة الشركة في ترتيب اجتماعات لها بتلك الدول أثناء انعقاد فعالياتها.

وتم الاتفاق على تنظيم Video Conference مع الشركات العالمية المهتمة بالتعاون مع العاصمة لمناقشة العروض المقدمة وسبل تنفيذها.

ونقل البيان عن إدارة شركة العاصمة للتنمية العمرانية تأكيدها أهمية هذا التعاون في ضوء استهداف الشركة، خلال الفترة القادمة تكثيف الجهود لتعريف مجتمع الأعمال في كافة دول العالم، بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وجذب كبريات الشركات العالمية القادرة على معاونتها في تنفيذ المدينة الذكية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعداد الشركة لتقديم كافة المعلومات الخاصة بخريطة الشركة والفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدة التمثيل التجاري في اتمام مهامه الترويجية لتلك المشروعات ومعاونة الشركة في ايجاد المستثمر الجاد، دعماً لتضافر جهات الدولة المصرية لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذا لخطة جذب الاستثمار الأجنبي الى مصر.