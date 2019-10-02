السياحة تعلن إدراج تأشيرات جديدة لبوابة العمرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت غرفة شركات السياحة، إدراج تاشيرات "الفعاليات - المهرجانات - السياحة" ضمن بوابة العمرة المصرية وإصدار باركود تنظيمي لهذه الرحلات من خلال البوابة.
وأهابت الغرفة في خطابها الموجه للشركات، اليوم، بضرورة الالتزام بعدم التنظيم والمشاركة في تسفير المواطنين لأداء العمرة أو الزيارة وذلك لحين بدء موسم العمرة وتفعيل البوابة طبقا لشروط وقرارات الدولة ووزارة السياحة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
ونوهت إلى فتح باب تسجيل الشركات المصرية والسعودية على بوابة العمرة المصرية وتوثيق العقود للعمل في موسم العمرة الجديد لمدة شهر ببدأ من يوم الأحد 13/10 وحتى 14/11 المقبل.
وأوضحت الغرفة، أن ذلك يأتي في ضوء ضوابط العمرة المعتمدة من وزارة السياحة والقرارات الصادرة من الوزارة والغرفة على أن يتم الإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة خلال اﻷيام المقبلة.
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