محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
بدأت وزارة الدفاع المصرية، إذاعة مواد وثائقية وتسجيلية عّن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك مع بداية شهر الانتصارات، والذى استطاع فيه الجيش المصرى، على العدو الاسرائيلي في 6 أكتوبر 1973 في الحرب التي شهد لها العالم لما حققته القوات المسلحة والشعب المصري من اعجاز على كافة المقاييس.
وتذيع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على مدار الشهر العديد من الأفلام الوثائقية، والمواد الفيلمية النادرة عّن حرب اكتوبر، بالإضافة للعديد من الفعاليات والندوات.
كانت هذه تفاصيل خبر فى ذكرى النصر.. وزارة الدفاع تذيع 4 فيديوهات وثائقية عن حرب أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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