رئيس "زراعة النواب": قضايا الفلاح في صدارة أجندتنا بدور الانعقاد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في ترتيب أجندتها بدور الانعقاد الجديد، لتحديد الملفات الهامة التي ستعمل عليها في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأربعاء، عقب اعتماد نتيجة انتخابات هيئات مكانب اللجان النوعية بالبرلمان، والتي فاز خلالها برئاسة لجنة الزراعة.

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وأوضح الحصري أن أجندة عمل اللجنة ستضم كافة القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة والرى وما يعانى منه الفلاح المصرى، في محاولة للنهوض بقطاع الزراعة، ومنها ملف تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح ويضمن تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الرئيسية التي تستورد البلاد جزء منها.

وأضاف أن ملف الزراعات التعاقدية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة واستخدام وسائل ري حديثة بها من أبرز القضايا الهامة التي ستتبناها اللجنة، إضافة إلى العمل على تفعيل دور مراكز البحوث بالجامعات والاستفادة منها في استنباط أصناف جديدة تضمن زيادة الإنتاج ولاتستهلك كميات مياه كثيرة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة: "أيضا يأتي من أهم القضايا التي تتبناها اللجنة، ما يعانيه الفلاح من انتشار مبيدات مغشوشة، تضر بالزراعة، بالإضافة إلى العمل على توفير الأسمدة، وملف حقوق الفلاح في مقدمة الأولويات، وتفعيل الدورة الزراعية".​