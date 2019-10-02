أخبار مصر | التضامن: انتظام صرف معاشات أكتوبر في يومها الثاني على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: انتظام صرف معاشات أكتوبر في يومها الثاني على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التضامن، بيانًا قال فيه، إن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم.

وبحسب البيان، أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثاني على التوالي؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الحالات 2 مليون 892 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 4 مليار و587 مليون جنيه.

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وتابع: حيث سجلت ماكينات الصرافات الآلية 932 ألف حالة بقيمة مليار و166 مليون جنيه ومن منافذ صرف البريد مليون و564 ألف حالة بقيمة إجمالية 2 مليار و680 مليون جنيه.

وأضاف: من منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 396 ألف حالة صرف قامت بصرف 741 مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

هذا وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت بصرف معاشات أكتوبر اعتباراً من الثلاثاء الأول من أكتوبر حيث يتاح لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر كما تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع اعياد أكتوبر.