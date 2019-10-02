أخبار مصر | السكة الحديد: اقتحام سيارة ملاكي خط "المعمورة – رشيد" ووفاة شخصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد: اقتحام سيارة ملاكي خط "المعمورة – رشيد" ووفاة شخصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، أنه فى أثناء مسير القطار رقم 779 ركاب مابين رشيد والبوصيلي على خط المعمورة - رشيد وأثناء عبور السيارة 9214 س ن وشريط السكة الحديد من مكان غير معد وغير مخطط لعبور السيارات والأفراد تم الاصطدام بها وإلقائها خارج السكة الحديد ونتج عن ذلك وفاة اثنين من مستقلي السيارة في الحال.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، في بيان له، أن سائق السيارة لم يلتزم بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد من أماكن العبور المخصصة لذلك مما تسبب في وفاة شخصين.

وتناشد الهيئة قائدي المركبات الالتزام بقواعد وتعليمات المرو أثناء عبور شريط السكة الحديد وذلك للحفاظ على أرواح الأشخاص وممتلكاتهم وحتى لا تتأخر القطارات بأسباب لا علاقة للهيئة بها.