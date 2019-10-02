أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يخاطب الـ نايل سات لوقف بث قنوات بانوراما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يخاطب الـ نايل سات لوقف بث قنوات بانوراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد شركة النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية، لوقف بث قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده ٦ شهور اعتبارا من مساء اليوم لحماية للمشاهدين من ممارسات الخداع و التضليل فى تسويق الأدوية و المستحضرات مجهولة الهوية و المصدر .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرر حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر؛ وذلك بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربع، ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية، ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.

وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس، بحضور الممثل القانوني لبانوراما، وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع؛ للتهرب من المسؤولية القانونية.

كما خالفت بانوراما، المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية، تخاطب المرضى والأطفال، بشكل يمثل خداعًا وتضليلًا للمشاهدين، ويُعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.