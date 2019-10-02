مصر | جيران المتهم بقتل زوجة عمه وابنتها بأبو النمرس يروون لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيران المتهم بقتل زوجة عمه وابنتها بأبو النمرس يروون لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحد جيران ضحايا انتقام " ابن العم" بمركز أبو النمرس، أن زوج المجني عليها من عائلة الجلحوة، والقرية باسم عائلتهم، وأنه لديه منزل منفصل عن أشقائه الأخرين، وأشقائه يسكنوا جميعهم داخل منزل مجاور لهم، متابعة: "كلهم كانوا ساكنين في بيت عائلة وأسعد، زوج المجني عليها ربنا كرمه وبني بيت لوحده".

وأضاف أن وقت ارتكاب الجريمة كان حوالي الساعة 10 مساء، وحينها سمعنا أصوات صراخ تصدر من منزل "أسعد"، وبالتوجه عثر على جثة شيماء 27 سنة، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة بظهرها، وعلى قدمها ابنتها "دنيا"، 11 سنة، مصابة بطعنات متفرقة بجسدها، وأثناء ذلك تبين سقوط "عامر" 7 سنوات، من أعلى سطح المنزل، وجاء نجل عمه "صابر، 17 سنة، حامله، وأخذ يبحث معهم عن مرتكب الجريمة، لإبعاد الشبهة عنه، متابعًا: "دول ولاد عمه وكان بيلعب معاهم وبيحبهم، وقتلهم علشان مرات عمه كانت بتعايره بسرقتها".

وتابع أحد الجيران،: "صابر كان معاه فلوس كتير وبيعزم أصحابه على على كل اللي عايزينه" وهو أكبر أشقائه، ولديه 3 أشقاء أخرين، ولدين وبنت".

كانت وكشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل قتل ربة منزل وطفلتها، وإلقاء طفلها من أعلي سطح المنزل، بنطاق مركز أبو النمرس، وتبين أن المتهم غافل المجني عليها حال توقفها أمام الشارع سكنها، تاركة باب منزلها مفتوحًا، ودخل إلى الشقة، وعند دخولها إلى الشقة، قتلها وطفلتها، ثم ألقى بطلفها من أعلى سطح مسكنها.

وبينت التحريات أن المنزل محل الجريمة مكون من طابق واحد فقط، وأن الأم خبأت نجلها الصغير مروان، 4 سنوات، أسفل السرير، خوفًا عليه من قتله.

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كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل بنطاق مركز أبو النمرس، وتبين أن نجل شقيق زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتبين أنه يدعي صابر.م.ج، 17 سنة، لاتهامه بالسرقة في وقت سابق، وتمكنت القوات من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل، بنطاق المركز.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الجريمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة السيدة مصابة بطعنات متفرقة بجسدها، كما عثر على جثة طفلتها، وتبين إلقاء طفلها من شرفة المنزل، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والوقوف على ظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل شقيق زوجها، وتمكنت القوات من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.