شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم ندوة «الحرب الحديثة وحروب الجيل الرابع» في ذكرى انتصار أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في كلمته أمام ندوة «الحرب الحديثة.. حرب الجيل الرابع»، التي نظمتها كلية دار العلوم بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر غيّر وجه العالم وهي حرب بالغة الأهمية ليس في تاريخ مصر وحدها، وإنما في تاريخ المنطقة بأسرها، كما أنها لحظة استثنائية في التاريخ المصري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مصر استطاعت بإنجازها أن تغير وجه العالم حين استطاعت أن تتصدى للزحف التتاري الذي كان يأكل الأخضر واليابس أمامه، ولولا تصديها لهذا الزحف لكان تاريخ العالم تغير، لأن التتار كان سيتوجه إلى شمال أفريقيا والمغرب والأندلس ثم أوروبا.

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حضر الندوة الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم، واللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى مؤلفه الذي يحمل عنوان «الشائعات.. أسرار التكوين وفنون المواجهة» الصادر عام 1995، والذي تحدث خلاله عن الحروب النفسية والحروب بين الدول وهو ما يُطلق عليه الآن حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن أحد الجوانب البالغة الأهمية في أي حرب هي الحرب النفسية والتي تعتمد في المقام الأول على حرب الشائعات وما يقوم به الطابور الخامس وهذا ما يحدث الآن.

وتابع رئيس الجامعة، أن حرب أكتوبر كانت بمثابة لحظة استثنائية في تاريخ مصر، مؤكدًا على ضرورة العمل على تحويل اللحظات الاستثنائية إلى أسلوب حياة للمصريين، لأن حرب أكتوبر عكست التغيير في طريقة تفكير المصريين.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات غير طريقة التفكير في اختياره للقادة، وفي طرق التعامل مع الأشخاص والعالم، ومن هنا جاءت حرب أكتوبر لكي تعكس هذا التغير في التفكير الاستراتيجي والذي اختلف عن التفكير الذي كان متبعًا في حرب 1967 فالمسألة تتعلق بتغير طرق التفكير، وهذا ما نعمل عليه داخل جامعة القاهرة على مشروع تطوير العقل المصري.