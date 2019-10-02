شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة قسطرة القلب ووحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى النيل بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحي، الأربعاء، وحدة قسطرة القلب بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، بتكلفة 7 مليون جنيه لإجراء من 200- 150 حالة شهريًا، ضمن خطة المحافظة للقضاء على قوائم الانتظار.

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كما افتتح المحافظ ورئيس هيئة التأمين الصحي وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفي بعد تطويرها وتزويدها بعدد 12 حضانة جديدة.

حضر الافتتاح الدكتورجمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاعي التعليم والصحة أهمية قصوى إلى جانب كافة القطاعات، وأنها توفر الكثير من الخدمات والأجهزة والمعدات والكوادر البشرية، مشيرا أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة وصيانة كافة القطاعات الخدمية وعلى المواطنين تحمل مسئولية بناء الوطن معها فالجميع شركاء في مؤسساتها التي تقدم الخدمة لنا ولأبنائنا.